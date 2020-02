Come sgonfiare e nascondere la pancia d’alcool

Per sgonfiare la pancia d'alcool, oltre all'alimentazione, potete anche usare BellyFree, una canotta contenitiva.

La pancia può essere gonfia per svariati motivi, perché si è ecceduto con il consumo di bevande quali alcool e birra oppure avete esagerato con i bagordi e gli stravizi. Ecco come sgonfiare la pancia facendo attenzione all’alimentazione e ad apportare alcune abitudini e modifiche necessarie allo stile di vita.

Pancia d’alcool

Si tratta di uno dei sintomi che tende a verificarsi maggiormente in coloro che fanno un uso eccessivo di bevande alcoliche, quali birra o altre di questo tipo. Un gonfiore tipico che rischia di avere delle complicazioni molto serie per cui è bene valutarlo con attenzione cercando, per quanto possibile, di non esagerare. Il consumo eccessivo di alcool porta a un gonfiore per due ragioni:

Tramite l’etanolo, s’introducono le calorie vuote, ovvero quella fonte di carboidrati che l’organismo, a differenza di altre, non riesce a trasformare in energia. Quindi, bere circa cinque pinte di birra comporta un aumento delle calorie e del girovita

L’alcool è infiammatorio per l’organismo con un gonfiore che non si manifesta solo nell’addome, ma anche in altre zone come il viso.

Cercate di non sottovalutare la pancia da alcool, sia per una questione estetica, ma perché l’organismo è in sofferenza, dal momento che sta combattendo un vero e proprio percorso infiammatorio. La pancia da alcool è rischiosa, non solo per il gonfiore addominale. Un uso eccessivo e spasmodico di alcool porta ad alcuni gravi problemi al fegato, la laringe, la bocca, la vescica, ecc.

Seguire una dieta ipocalorica coadiuvata da una intensa e regolare attività fisica è l’essenziale per sgonfiare la pancia da alcool e cominciare a stare bene.

Per evitare questo problema, dovete limitare il consumo di tutte quelle bevande contenenti alcool che causano gonfiore e problemi di salute, in generale.

Come sgonfiare la pancia d’alcool

La pancia d’alcool è molto comune e tende a formarsi sia in uomini che donne. L’alcool non è il solo responsabile, ma è possibile ridurre l’espansione del girovita con alcuni cambiamenti e buone abitudini da apportare sia in tavola che nella vostra vita. Cercate di limitare il consumo di alcool e bevande di questo tipo, come la birra, soprattutto quando andate a delle feste in cui sono presenti.

Cercate d‘idratarvi il più possibile bevendo un bicchiere di acqua in modo da sentirvi sazi e, quindi, indurvi a bere meno alcool. Si tratta di una ottima strategia, soprattutto per ridurre l’impatto dell’alcool e di qualsiasi altra bevanda alcolica nell’organismo.

Provate a cambiare le vostre abitudini alimenti inserendo meno calorie nella dieta in modo da sgonfiare ed eliminare la pancia.

Per chi sta per trascorrere una serata in compagnia in cui l’alcool è presente, cercate, prima di uscire, di mangiare qualcosa di sano come dei cereali integrali o della verdura nutriente, va benissimo anche cruda, in modo da poter metabolizzare le bevande alcoliche che avete intenzione di consumare. Mangiate cibi sani, in quanto i classici spuntini della mezzanotte sono una delle possibili cause della pancia d’alcool.

Per sgonfiare la pancia d’alcool, associate a una buona alimentazione, anche dell’attività fisica da praticare in modo costante e regolare. Partite con un allenamento moderato e graduale per poi aumentare man mano.

Dalla passeggiata alla corsa sino a esercizi come affondi o plank sono l’ideale per sgonfiare la pancia ed essere in forma.



Come nascondere la pancia d’alcool

Per nascondere e sgonfiare la pancia d’alcool, oltre alle buone abitudini d’apportare nella vostra tavola, si consiglia di associare un capo che può essere utile in quanto riduce le imperfezioni ed aumenta il dimagrimento.. Si tratta di BellyFree, una canotta dimagrante che ha le seguenti caratteristiche:

L’effetto snellente è istantaneo e immediato

Corregge la postura

Combatte e contrasta il gonfiore della pancia d’alcool e da birra mantenendo i muscoli addominali tonici

Aiuta ad alleviare il mal di schiena e l’osteocondrosi dal momento che mantiene allineata la colonna vertebrale

Blocca lo stomaco, oltre a favorire un ottimo processo digestivo e una buona funzionalità dell’intestino

Migliora i problemi legati all’apparato cardiocircolatorio e respiratorio

Realizzata con materiali di ottima qualità e non crea fastidio neanche durante la stagione calda

Migliora la salute, essendo molto versatile

Mantiene l’aspetto perfetto, anche dopo una serie di lavaggi.

Una canotta contenitiva e dimagrante che possono indossare tutti gli uomini e realizzata dai migliori esperti del settore. Si tratta di una classica canotta che potete usare tutti i giorni, anche durante l’allenamento in palestra. Nasconde le imperfezioni e i chili in più, oltre a dare la giusta postura e forma al corpo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Offre una buona termoregolazione e traspirabilità dell’aria. Piacevole al tatto, elastica e non ha controindicazioni o effetti collaterali di nessun tipo. Molto comoda e funzionale. Aiuta a perdere peso. Potete indossarla anche mentre fate sport ed è anti-traspirante. Modella i fianchi, rassoda ed elimina il grasso permettendo di dare un aspetto tonico e snellente. Potete metterla sotto gli abiti, molto discreta ed è disponibile per tutte le taglie.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L'unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell'operatore per la conferma dell'ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 59 € per 2 canotte dimagranti invece di 119 € con spedizione gratuita e sconto del 50%. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.



