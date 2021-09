L’ondata di maltempo in Italia proseguirà anche martedì 21 settembre ha portato la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo per cinque Regioni.

L’ondata di maltempo che ha travolto l’Italia proseguirà nella giornata di martedì 21 settembre: a questo proposito, è stata diramata una allerta meteo per 5 Regioni.

Ondata di maltempo in Italia, allerta meteo in cinque Regioni martedì 21 settembre

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia già a partire dagli ultimi giorni della scorsa settimana, generando numerosi disagi e danni entro i confini della penisola, non accenna a placarsi.

Nella giornata di martedì 21 settembre, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato cinque Regioni maggiormente a rischio per quanto riguarda il maltempo. Pertanto, è stata diramata un’allerta gialla per la Lombardia e l’Abruzzo e un’allerta meteo anche per Umbria, Puglia e Molise.

La notizia è stata diramata attraverso la pagina Twitter del Dipartimento della Protezione Civile sulla quale è stato postato il seguente messaggio: “Allerta gialla, martedì 21 settembre, in Lombardia e Abruzzo, su parte di Umbria, Molise e Puglia. Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d’allerta meteo-idro”.

🔔🟡 #AllertaGIALLA, martedì #21settembre, in Lombardia e Abruzzo, su parte di Umbria, Molise e Puglia. Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d’allerta meteo-idro👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/4Etru4s6Sp — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 20, 2021

Ondata di maltempo in Italia, le informazioni diramate dalla Protezione Civile

Secondo le informazioni riportate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, i luoghi maggiormente interessati da criticità dovute a rischio temporali e allerta gialla sono i seguenti:

Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Molise : Frentani – Sannio – Matese, Litoranea;

: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno.

Per quanto riguarda, invece, le criticità per rischio idrologico e allerta gialla, invece, le località maggiormente compromesse sono:

Lombardia : Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali;

: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali; Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Umbria : Chiascio – Topino;

: Chiascio – Topino; Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno.

Ondata di maltempo in Italia, meteo di martedì 21 settembre

In relazione alle previsioni meteo della giornata di martedì 21 settembre, la pressione risulta essere in aumento su tutti i territori della penisola italiana. Le precipitazioni interesseranno principalmente le Regioni situate sul versante adriatico e la Sicilia ionica. Frequenti, temporali occasionali.

Sul resto d’Italia, il cielo apparirà perlopiù nuvoloso mentre i venti, che soffieranno dai quadranti settentrionali, contribuiranno a mari localmente mossi.