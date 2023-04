Opera, due operai morti dopo il cedimento di una piattaforma

Due operai di 51 e 69 anni sono morti dopo che una piattaforma aerea è ceduta a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Le vittime stavano eseguendo, per la precisione, dei lavori di potatura presso un centro sportivo dove si pratica il golf, sito in via Karl Marx 6. Si segnala un terzo operaio di 25 anni che è rimasto ferito in maniera grave. Giunti sul posto 118 e Vigili del Fuoco.

Due operai morti a Noverasco: dinamiche da accertare

Come spiega TgCom24, i due operai deceduti e il terzo ferito stavano lavorando alla potatura di piante ad alto fusto, per questo motivo si trovavano su una piattaforma aerea a circa quindici metri da terra. I tre erano su un cestello retto da un braccio meccanico che si è improvvisamente schiantato al suolo. I motivi dell’incidente sono ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno specificato che la tragedia si è verificata presso il golf club “La Rovedine” poco prima delle 10.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Una volta intervenuti i vigili del fuoco hanno salvato l’operaio ferito disincastrandolo dai resti della piattaforma. Il giovane è stato trasportato dal 118 al Niguarda di Milano. Nulla da fare per i suoi due colleghi invece. Come precisa AGI, sul luogo dell’incidente oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti l’elisoccorso, tre ambulanze, due automediche, Polizia e la Procura della Repubblica.