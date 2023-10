Per i Gemelli il segreto è divertirsi, mentre il Cancro e la Vergine devono recuperare le energie per affrontare nuove sfide. Di seguito le previsioni complete segno per segno di oggi, martedì 3 ottobre.

Oroscopo Branko: le previsioni per oggi martedì 3 ottobre

Ariete: la chiave è lasciare andare i problemi, respirare e mantenere la calma. Presto sarà il momento di nuovi cambiamenti e dovrete saperli accettare. Smettete di preoccuparvi e ritrovate la vostra serenità.

Toro: oggi sarà una giornata molto positiva, ma è importante imparare a dire no. Sebbene sia nella vostra indole, non potete farvi in quattro per accontentare tutti. Rallentate i vostri ritmi quotidiani e non perdete di vista la dieta.

Gemelli: il segreto è divertirsi. Avete bisogno di dimenticare i problemi e non pensare a niente. Circondatevi di affetti stretti e persone che vi vogliono bene e allontanate i pensieri negativi.



Cancro: oggi più che mai avete la necessità di ritrovare una serenità ed un equilibrio ormai dimenticati. Ponete fine a discussioni e polemiche inutili. Concedetevi anche un buon sonno rigenerante, per ricaricare le pile in vista dei prossimi giorni.

Leone: le novità busseranno presto alla vostra porta, ma è importante non mollare e impegnarsi al massimo. Allontanate lo stress e riposate di più.

Vergine: oggi più che mai avete bisogno del vostro spazio e di affrontare la giornata secondo i vostri tempi. Riposate bene, per affrontare la settimana con la giusta carica.

Bilancia: pensate positivo e festeggiate, perchè tutti gli sforzi che avete fatto saranno presto ricompensati. Avete finalmente raggiunto il vostro equilibrio e questo vi permetterà di proiettarvi verso un futuro radioso.

Scorpione: vi sentite irrequieti e non riuscite a stare calmi come vorreste. Imparate a dosare le parole, non potete dire sempre tutto quello che pensate. Siate cauti, non gettatevi subito a capofitto nelle novità.

Sagittario: Venere sarà contraria, quindi mantenete la calma ed evitare inutili discussioni. Sicuramente i vostri sforzi saranno ricompensati.

Capricorno: la chiave per superare la giornata è seguire il buon senso. Vi aspetta una situazione un po’ complicata. Allontanate i pensieri negativi e state alla larga dalle cattive abitudini.

Acquario: avete finalmente ritrovato la fiducia in voi stessi, ma non abbassate la guardia. Mantenete sempre la calma e trovate un modo per scappare dalla routine.

Pesci: individuate le vostre priorità e lasciate stare le cose superficiali, che vi distraggono dalla vostra vita. Pensate prima di agire, non siate istintivi nelle decisioni importanti.