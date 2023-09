L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si riserva “il diritto di intraprendere un’azione legale” contro il suo club, dopo che la squadra ha pubblicato su TikTok un bizzarro video che sembra prendere in giro il giocatore.

Il video incriminato

Lo strano video arriva dopo che Osimhen ha aiutato il Napoli a conquistare lo scudetto, il primo del club in tre decenni. Nonostante il calciatore abbia contribuito da solo a rafforzare il team con 31 gol in tutte le competizioni, è diventato il bersaglio di un video, ora cancellato, condiviso sull’account ufficiale TikTok del club di Serie A. Il video mostrava uno spezzone del rigore sbagliato dall’attaccante nella partita di domenica contro il Bologna, con una voce accelerata e doppiata. L’insolita clip, diventata subito virale sui social media, è stata diffusa dopo le voci di alcune tensioni tra Osimhen e il manager del Napoli, Rudi Garcia, durante la partita. Il 24enne nigeriano, infatti, era stato visto rimproverare l’allenatore mentre veniva sostituito a quattro minuti dalla fine.

Osimhen potrebbe denunciare il Napoli

L’agente dell’attaccante, Roberto Calenda, ha rilasciato martedì sera una dichiarazione su quanto accaduto. “Quello che è successo oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un video che prende in giro Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ora tardivamente, cancellato” ha scritto su X “Un fatto grave che provoca un danno gravissimo al giocatore e si aggiunge al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news”. ”Ci riserviamo di intraprendere azioni legali e ogni iniziativa utile a tutelare Victor” ha poi concluso.

Il futuro dell’attaccante

Victor Osimhen è considerato uno dei giocatori più forti al mondo. Non per niente quest’estate aveva suscitato l’interesse del Manchester United. L’attuale contratto con il Napoli è valido fino all’estate del 2025. Il presidente De Laurentiis ha rifiutato le numerose offerte provenienti dall’Arabia Saudita, con l’intenzione di trattenere il 24enne, ma le trattative per il rinnovo non sono ancora concluse. Vedere il calciatore indossare nuovamente la maglia azzurra, infatti, sembra più complicato del previsto.