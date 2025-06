Dopo un acceso confronto televisivo, Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi hanno finalmente fatto pace. L’atmosfera nel salotto de ‘La volta buona’ è cambiata, mettendo fine a un battibecco che aveva catturato l’attenzione del pubblico. Con un gesto di apertura e dialogo, conduttrice e ospite hanno dimostrato che, anche dopo momenti di scontro, è possibile ritrovare l’armonia.

Il messaggio di Caterina Balivo agli autori de La Volta Buona

Al termine dell’ultima puntata, andata in onda il 27 giugno, Caterina Balivo ha preso la parola per i tradizionali saluti di fine stagione. Visibilmente emozionata, ha rivolto un messaggio al pubblico di Rai 1, congedandosi per la pausa estiva e promettendo il ritorno del programma in autunno. A sorpresa, la conduttrice ha voluto dedicare un pensiero anche agli autori del suo show, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra. Ha spiegato che lavorare ogni giorno significa collaborare, confrontarsi e talvolta commettere errori, ma anche saper restare uniti nei momenti difficili, proprio questo è il valore più bello della vita.

“Vi voglio bene, non pensavo di volerlo dire“.

Pace fatta tra Caterina Balivo e Maria Giovanna Elmi: l’abbraccio dopo lo scontro in TV

Prima di concludere la stagione con i tradizionali saluti, Caterina Balivo ha chiesto di poter abbracciare Maria Giovanna Elmi, riconoscendo di essere stata poco gentile con lei durante l’intervista precedente. Il riferimento è al momento di tensione nato nella passata partecipazione a La volta buona, quando Balivo aveva insistito perché Elmi spiegasse nel dettaglio i motivi dell’annullamento del suo primo matrimonio. Di fronte all’insistenza, Maria Giovanna aveva replicato che si trattava di questioni personali, suscitando la reazione irritata della conduttrice.

“C’è stato un fraintendimento e quando si sbaglia bisogna chiedere scusa“.

Maria Giovanna Elmi ha accolto l’invito di Caterina Balivo e ha accettato le sue scuse, sottolineando di essere arrivata appositamente da Vienna proprio per poterla abbracciare. La conduttrice, dal canto suo, ha ribadito il suo rammarico per l’atteggiamento avuto, spiegando che, in quanto madre che trasmette valori di rispetto e educazione, non avrebbe dovuto comportarsi in quel modo davanti alle telecamere, e ha nuovamente chiesto scusa per quanto accaduto.