A Palau, come da ordinanza del sindaco Francesco Giuseppe Manna, per fare cenoni e pranzi di Natale in famiglia bisognerà avere il Green pass.

A Palau, come da ordinanza del sindaco Francesco Giuseppe Manna, per fare cenoni e pranzi di Natale in famiglia bisognerà avere il Green pass.

Palau, l’ordinanza del sindaco: “Cene in famiglia solo col green pass”

A Palau per organizzare o partecipare a pranzi e cenoni di Natale o di Capodanno in famiglia o con gli amici, bisognerà essere in possesso del Green pass.

Nella giornata in cui è stata convocata la Cabina di Regia, in cui verranno stabilite nuove misure in vista delle feste natalizie, arriva un’ordinanza del sindaco che stabilisce che potranno festeggiare insieme solo i possessori del certificato verde.

Palau, l’ordinanza del sindaco: in vigore fino al 10 gennaio

Francesco Giuseppe Manna, sindaco di Palau, ha emanato un’ordinanza che stabilisce che i pranzi e le cene di Natale e Capodanno in famiglia dovranno essere solo tra i possessori del Green pass.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 10 gennaio 2022, con una serie di regole per evitare che possano scoppiare focolai durante le feste. Il sindaco ha deciso anche di chiudere il parco giochi comunale e di mettere l’obbligo di mascherine all’aperto.

Palau, l’ordinanza del sindaco: “Divieto di feste senza Green pass”

“Il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde” è la novità tra le regole introdotte dal sindaco.

Tutti coloro che parteciperanno anche a feste private a Palau dovranno mettersi in regola con il Green pass.