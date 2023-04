Incidente a Palermo. Un’auto è volata dalla rotonda di viale Lazio per finire sulla carreggiata centrale di viale Regione, andando a sbattere contro un’altra vettura.

Palermo, incidente in viale Regione: auto vola dalla rotonda, ferito 35enne

Un’auto è volata dalla rotonda di viale Lazio, finendo sulla carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, andando a sbattere contro un’altra vettura che transitava sulla circonvallazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.20 di ieri, domenica 16 aprile. Il conducente del veicolo che è finito giù dal ponte, classe 1988, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso di Villa Sofia. Per il momento non si conoscono le due condizioni. I tre occupanti dell’altra macchina sono rimasti illesi.

La dinamica dell’incidente

Per il momento è ancora poco chiara la dinamica dell’incidente e la polizia municipale sta indagando. Non è ancora stato stabilito da quale direzione provenisse la Polo bianca guidata dal 35enne ferito, probabilmente da viale Michelangelo. L’unica cosa certa è che all’improvviso, il giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e dopo un volo di 5 metri è finito sulla circonvallazione, dove è avvenuto lo scontro con la Hyundai che viaggiava in direzione Catania.