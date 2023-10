Il giocatore del Miami potrebbe vincere il Pallone d'oro per l'ottava volta alla premiazione di oggi, lunedì 30 ottobre.

Lionel Messi potrebbe vincere per l’ottava volta il Pallone d’oro che verrà consegnato oggi, lunedì 30 ottobre, a Parigi. Nel corso della cerimonia verranno assegnati anche altri premi come il Trofeo Kopa per il miglior giovane della stagione e il trofeo Yascin dedicato al miglior portiere.

La probabile vittoria di Messi

Sull’onda del mondiale vinto con l’Argentina, le carte in mano alla Pulce sono troppo forti perché qualcun altro possa rubargli il titolo. Tra i possibili contendenti si fanno i nomi di Kylian Mbappé capocannoniere dei Mondiali in Qatar ed Erling Haaland, trascinatore del Manchester City del triplete.

L’anno scorso il trofeo era invece andato a Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dal 2008 si contendono quasi senza interruzione il titolo. Gli unici intrusi sono stati nel corso di questi quindici anni solo Luka Modric nel 2018 e Benzema nel 2022. Questo nonostante i cambiamenti al regolamento per evitare che a vincere siano sempre i soliti.

I candidati italiani

Tra i nomi italiani, sui 30 in lizza, ne troviamo solo uno: Nicolò Barella. Il campionato di serie A invece è rappresentato da Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.