Pamela Prati e Katia Ricciarelli contese tra Rai e Mediaset: da un lato c'è Carlo Conti e dall'altro Alfonso Signorini.

Pamela Prati e Katia Ricciarelli potrebbero essere protagoniste indiscusse della prossima stagione televisiva. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl e la soprano sarebbero contese tra Rai e Mediaset: chi la spunterà?

Prati e Ricciarelli contese tra Rai e Mediaset

Manca ancora qualche mese all’inizio della prossima stagione televisiva, ma i vertici Rai e Mediaset sono nel pieno dei preparativi.

I format che partiranno a settembre, infatti, sono già a lavoro e le prime indiscrezioni iniziano a spuntare. Secondo un chiacchiericcio piuttosto insistente, ci sono due donne pronte a diventare protagoniste indiscusse. Stiamo parlando di Pamela Prati e Katia Ricciarelli, ad oggi contese tra Viale Mazzini e il Biscione.

Prati e Ricciarelli tra GF Vip e Tale e Quale Show

Sia Pamela che Katia sarebbero state contattate da Alfonso Signorini per il GF Vip 7.

La Prati, vista la partecipazione poco felice della prima edizione del reality, dovrebbe tornare nella Casa più spiata d’Italia in veste di concorrente. La Ricciarelli, invece, dopo essere stata una Vippona dell’ultima edizione, sarebbe stata chiamata come opinionista. Allo stesso tempo, però, sia la showgirl sarda che la soprano veneta sarebbero state contattate da Carlo Conti come concorrenti di Tale e Quale Show.

Prati davanti ad una scelta, Ricciarelli no

Stando a quanto sostiene The Pipol Tv, la Ricciarelli sarebbe stata scartata da Tale e Quale Show. La Prati, invece, dovrebbe essere ancora in lizza. Pertanto, Katia non avrebbe scelta, mentre Pamela sì. E’ bene sottolineare che queste sono solo indiscrezioni e, come tali, vanno lette.