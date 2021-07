Paolo Bonolis a Formentera insieme alla famiglia: il video conquista i fan

Paolo Bonolis ha condiviso un video della sua vacanza a Formentera in compagnia della sua famiglia.

Paolo Bonolis sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia a Formentera e sui social ha condiviso un video che ha fatto il pieno di like.

Paolo Bonolis a Formentera con la famiglia

Paolo Bonolis ha condiviso con i fan un video sui social dove è ritratto in compagnia dei figli Stefano e Davide e della moglie Sonia Bruganelli a Formentera.

Nel video la famiglia ha un ironico scambio di battute quando all’improvviso viene sorpresa da un acquazzone: le immagini hanno fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato la loro unione e il loro buon rapporto. “Che belli che siete, così affiatati”, ha scritto un utente tra i commenti al video, mentre un altro ha sottolineato la somiglianza tra il celebre conduttore e i suoi due figli maschi (Bonolis ha anche tre figlie femmine).

Paolo Bonolis: la famiglia

Dal 1983 al 1988 Paolo Bonolis è stato sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, madre dei suoi due figli maggiori, Stefano e Martina. Nel 2002 il conduttore è convolato a seconde nozze con Sonia Bruganelli, con cui ha avuto i tre figli Silvia, Davide e Adele. La prima figlia della coppia, Silvia, ha avuto un problema durante la nascita: “È nata con un problema cardiaco molto grave, è stata subito operata e dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori e neurologici, per fortuna non cognitivi.

Ora sta recuperando, ma non è autonoma, e vederla oggi a 18 anni che non è indipendente fa un po’ male”, ha confessato Sonia Bruganelli in merito alle condizioni di sua figlia, con cui oggi ha uno splendido rapporto.

Paolo Bonolis: la moglie

Più volte la moglie di Paolo Bonolis è finita nell’occhio del ciclone per alcuni dei contenuti da lei postati via social, tra vacanze in jet privato e borse di lusso.

Sonia Bruganelli è stata infatti spesso accusata dai fan di fare “sfoggio” della sua ricchezza e di aver approfittato del successo del marito. Lei stessa ha replicato contro i detrattori via social affermando di aver costruito da sola il proprio successo: “I soldi che spendo sono miei, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, le spese per l’affitto, piuttosto che luce, gas, perché ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità, posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”, ha dichiarato.