Paolo Noise: "Ho abbandonato l'Isola per un attacco ischemico transitorio"

Paolo Noise: "Ho abbandonato l'Isola per un attacco ischemico transitorio"

Paolo Noise ha abbandonato l'Isola dei Famosi per un attacco ischemico transitorio: la confessione sorprende i fan.

Paolo Noise ha finalmente vuotato il sacco, svelando il vero motivo per cui ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Lo speaker radiofonico ha avuto un attacco ischemico transitorio, che l’ha costretto a fare ritorno in Italia in fretta e furia.

Paolo Noise ha avuto un attacco ischemico

Intervistato da Novella2000, Paolo Noise ha spiegato nei dettagli il motivo per cui ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Lo speaker di Radio Deejay è stato costretto a lasciare il reality honduregno perché ha avuto un attacco ischemico transitorio. Ha dichiarato:

“Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione”.

Il racconto di Paolo Noise sul malore

Paolo ha raccontato che, dopo il malore, è stato soccorso in Honduras, ma la situazione è peggiorata perché pensavano ad un semplice calo di pressione. Ha dichiarato:

“Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”.

Noise ha avuto paura di restare paralizzato ed è subito tornato in Italia per sottoporsi ad altri controlli.

Paolo Noise: i timori dopo l’Isola

Paolo ha proseguito raccontando i timori che gli ha lasciato l’attacco ischemico:

“La cosa più pesante è stata convivere con l’ansia che potesse recapitarmi, che potessi rimanere paralizzato. Avevo degli attacchi di panico e l’unico modo per controllarli era camminare. E così ho perso altri chili, ora sono arrivato a meno 22, ma ho messo su massa muscolare. Corro un’ora e mezza al giorno, mi alimento benissimo senza grosse privazioni e sto sempre meglio”.

Noise ha avuto molta paura, ma adesso sta meglio. Non solo, ha iniziato a prendersi cura di se stesso. “Dopo l’Honduras ho imparato (come mi chiedeva mia moglie) a non essere più il gran musone che ha paura di essere avvicinato e giudicato dalla gente, ma a relazionarmi con le persone con un sorriso“, ha ammesso Paolo Noise.