Parla la mamma del 14enne al quale Ronaldo ha buttato il telefonino a terra

Cristiano Ronaldo, al termine del match contro l'Everton, rompe il telefono di un giovane fan che gli voleva scattare una foto: le parole della madre

Il gesto di rabbia di Cristiano Ronaldo ha fatto il giro del mondo: il fuoriclasse del Manchester United ha gettato a terra, dopo la sconfitta contro l’Everton, il telefono di un giovane tifoso che gli voleva scattere una foto.

“Mio figlio ha filmato tutti i giocatori dello United che camminavano. E poi ha abbassato il telefono perché Ronaldo aveva tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Ha abbassato il telefono per vedere di cosa si trattasse e non ha nemmeno parlato.” Racconta la madre del giovane tifoso al ‘Mirror‘. “Ronaldo poi è appena passato, arrabbiatissimo, e ha rotto il telefono facendolo cadere dalla mano di mio figlio.” Un gesto che ha letteralmente shockato Jake, che come spiega la madre, soffre di una forma di autismo.

L’esperienza negativa allo stadio

La madre di Jake ha spiegato, infatti, che suo figlio soffre di una forma particolare di autismo e che l’esperienza allo stadio del ragazzo è stata completamente rovinata da Ronaldo: “Era in completo shock, piangevo ed era scosso. È autistico e ha anche la disprassia, quindi non ha davvero digerito ciò che stava accadendo fino a quando non è tornato a casa. Questo gesto lo ha completamente scoraggiato dall’andare di nuovo ad una partita.

Ha completamente rovinato la giornata e ci ha lasciati amareggiati.”