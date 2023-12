Pasta e dieta: come consumarla per dimagrire

Ci sono alcuni piatti che diventa difficile inserire in un programma dimagrante dal momento che non aiutano a buttare giù i chili di troppo. Uno di questi è sicuramente la pasta, molto consumato e celebrato con una giornata dedicata, ma all’interno di una dieta può rivelarsi un piatto ottimo da gustare. Proviamo a scoprire come mangiarla e i benefici che può dare.

Pasta e dieta

Solitamente quando si decide di seguire un regime alimentare dimagrante, ci sono alcuni alimenti che sarebbe bene evitare di mangiare. Tra questi, vi è senza dubbio la pasta, un piatto molto apprezzato e tipico della cucina mediterranea. Quando si dimagrisce, questo è un alimento che dovrebbe essere consumato in modo corretto.

Un piatto del genere non va del tutto escluso dalla propria dieta e regime alimentare dimagrante. Un piatto che è in grado di fornire i giusti nutrienti come vitamine ed energia. Come solitamente accade, non è solo importante il tipo di condimento che si usa, ma bisogna anche fare molta attenzione alle porzioni.

Per cui, seguendo anche il consiglio degli esperti del settore, la pasta nella dieta, non è che vada del tutto esclusa o eliminata, ma bisogna saper dosare come mangiarla in modo da non incappare in problemi e soprattutto nei chili di troppo che un condimento eccessivo può sicuramente comportare. Inoltre, rinunciare a questo piatto risulta davvero difficile.

In base poi a uno studio che è stato condotto nei Paesi Bassi, sembra che consumare un piatto di spaghetti all’interno della propria dieta non sia così nocivo e dannoso ai fini della dieta e, quindi, del dimagrimento. Può essere un piccolo aiuto soprattutto per coloro che non sanno resistere a una tentazione del genere.

Pasta e dieta: come integrarli

Quindi, sempre secondo lo studio che è stato condotto, il binomio pasta e dieta non è del tutto sbagliato. Coloro che stanno seguendo un regime dimagrante possono consumarla a patto però che sia al dente. Sembra che questo tipo di cottura possa aiutare a masticarla di più e quindi a inghiottirla a un ritmo lento che faciliterebbe la perdita dei chili di troppo.

Un alimento del genere è consentito nel regime dimagrante dal momento che fa parte di una alimentazione sana ed equilibrata. Ovviamente per poter consumare questo piatto bisogna ridurre le porzioni. Circa 60-70 grammi sono più che sufficienti e si preferisce una cottura al dente usando come condimento dei prodotti poveri di grassi come delle verdure di stagione.

Sebbene si possa mangiare la pasta in un regime dimagrante molto dipende anche dalla qualità. In tal caso, è sempre meglio optare per un tipo di pasta che sia integrale o comunque biologica che si distingue per avere proprietà nutrizionali molto alte e quindi utili per il fabbisogno giornaliero di ciascun consumatore.

Si rivela poi un pasto molto completo dal momento che è composto da una serie di nutrienti come proteine, fibre che sicuramente aiutano a stare bene e in forma senza sensi di colp o aver paura di sgarrare quando si segue una dieta.

