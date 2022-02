Paura per Francesco Chiofalo: i medici gli trovano una “palla nera” in gola

Francesco Chiofalo ha dichiarato: "Questa macchia sei mesi fa non c'era".

In seguito all’asportazione di un tumore benigno alla testa, torna la paura per Francesco Chiofalo. Nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo, l’influencer ha spiegato che, in seguito a una risonanza magnetica, i medici gli hanno trovato una “palla nera” nel condotto nasale collegante la bocca alla gola.

Ancora non si comprende cosa sia la massa anomala, fatto sta che essa dovrà essere asportata in seguito a una biopsia. Il ragazzo ha dichiarato che sta attendendo la futura operazione per capire la vera natura del problema. Francesco, conosciuto per i suoi trascorsi a Temptation island, ha dichiarato: “Aspetto che si liberi un letto in rianimazione”.

Francesco Chiofalo preoccupato per la macchia scura in gola

Francesco Chiofalo ha dichiarato: ““Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine.

Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto”. Francesco dovrà affrontare una nuova operazione presso l’ospedale San Camillo di Roma. Il 32enne è in cura proprio in tale centro. Al momento non è possibile affermare se questa “palla nera” sia realmente un tumore; l’ex partecipante di Temptation island è comprensibilmente spaventato per questa possibilità.

Le dichiarazioni su Instagram

Francesco Chiofalo ha aggiornato della situazione anche i suoi follower su Instagram.

A qualcuno che gli chiedeva cosa può essere la “palla nera” trovata nei condotti nasali, il Chiofalo ha risposto: “Potrebbe essere un ingrossamento della mucosa oppure un tumore maligno o benigno, una grossa ciste, un’adenoide ingrossata ecc… Potrebbe essere più cose ma per ora non lo si può sapere. I medici mi dovranno fare una biopsia per capire cosa sia”.