Perché Forza Italia non avrà più un presidente: parla Tajani

Sul palco del Consiglio nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, erede politico di Silvio Berlusconi, ha dichiarato ufficialmente quello che un po’ tutto il movimento di centro destra già pensava: Forza Italia non avrà mai un nuovo presidente. “Perché c’è solo un presidente“.

Tajani cambia lo statuto: perché FI non avrà più presidente

La proposta fatta da Antonio Tajani è stata accolta all’unanimità dall’assemblea. In questo modo cambierà, anche se in pratica solo nella forma, la guida del partito. La carica di presidente di Forza Italia infatti sparirà, rimanendo per sempre legata al nome di Berlusconi, fondatore e, a questo punto, presidente imperituro. L’analogia con il calcio appare scontata, il gesto sembra proprio come il ritiro di maglia di una bandiera sportiva.

Così ha parlato Tajani davanti al consiglio di Forza Italia: “Berlusconi è la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro”, ha affermato Tajani. “Per questo propongo al Consiglio nazionale di modificare lo statuto inserendo nel frontespizio le parole ‘Silvio Berlusconi, presidente fondatore'”.

In questo modo rimarrà implicito il concetto che Berlusconi non solo è stato l‘anima del suo partito, ma: “i suoi valori continuano a essere l’eredità di Berlusconi, li prendiamo e li facciamo nostri”, come ha dichiarato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.