Piera Maggio, ospite di Verissimo, ha raccontato che c’è una nuova segnalazione su Denise Pipitone. A distanza di 20 anni dalla scomparsa della bimba, la donna non si arrende e spera nella riapertura del caso.

Ospite di Verissimo, Piera Maggio è tornata a parlare della scomparsa della figlia Denise Pipitone. Sono trascorsi 20 anni da quando, la bambina, che all’epoca aveva soltanto 4 anni, è stata prelevata da Mazara Del Vallo. Da quel momento ad oggi, sono arrivate tante segnalazioni, ma la maggior parte si sono rivelate infondate, inutili o fasulle. Negli ultimi tempi, però, nel cuore di mamma Piera si è accesa una nuova speranza. “Ci auguriamo che si riapra il caso. Sarebbe opportuno che trovassimo qualche altro elemento costruttivo. Io vivo di realtà e non di sogni. Vuoi o non vuoi ci sono delle cicatrici che nessuno potrà togliermi“, ha dichiarato la Maggio.

La Maggio ha dichiarato:

“Sono trascorsi 20 anni dalla scomparsa di Denise ma per me resta sempre un rapimento . Denise va cercata. E noi lo facciamo da 20 anni a questa parte. Ovviamente non è la classica vita di ogni mamma perché devi dimostrare a tutti che sei sempre forte e coraggiosa. Ma non è così. Sono passati 20 anni dove noi non ci siamo mai fermati. Questa è la vita che ti logora”.

Piera riceve segnalazioni ogni giorno e ultimamente ce n’è stata una che l’ha colpita:

Piera ha detto la sua anche sul video del finto ritrovamento di Denise che è diventato virale sui social. Protagonisti sono alcuni studenti di un liceo. La Maggio ha dichiarato:

“Quando ho visto quel video mi sono sentita davvero amareggiata. Un video fatto all’interno di un liceo è una cosa deplorevole. Queste ragazze nel video parlavano di Denise. Loro hanno parlato di Matteo Messina Denaro dicendosi dispiaciute per i familiari. Ma perché per i like si devono raggiungere questi livelli? Io non ho ricevuto scuse e non so più nulla di quella vicenda. Hanno toccato un dolore che non è accettabile ed è vergognoso“.