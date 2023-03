A distanza di qualche mese, Gerard Piqué ha rotto il silenzio sulla canzone che Shakira ha dedicato alla fine del loro matrimonio. Il calciatore ha ascoltato il brano, ma non ne è entusiasta.

Piqué rompe il silenzio sulla canzone di Shakira

La canzone Music Sessions, Vol. 53 di Shakira è stata un successo. Il brano, che racconta la fine del suo matrimonio con Gerard Piqué tramite frecciatine al vetriolo, tira in ballo anche la nuova compagna del calciatore, ovvero Clara Chia Marti. A distanza di qualche settimana, Piqué ha rotto il silenzio, svelando cosa pensa del pezzo della madre dei suoi figli.

Le parole di Piqué sulla canzone di Shakira

Piqué, intervenuto in una trasmissione radiofonica, ha dichiarato:

“Sì certo ovviamente ho sentito la canzone. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli. Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate e fa le cose che vuole. E non me la sento di parlarne nello specifico. Posso solo dire che non mi tocca!”.

Gerard non è entrato nei dettagli della canzone di Shakira, ma ci ha tenuto a sottolineare che le frecciatine non lo hanno toccato. Strano, non trovate?

Piqué: solo i figli sono importanti

Piqué ha concluso ribadendo che per lui è importante solo il benessere dei figli. Ha dichiarato: