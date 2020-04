Coronavirus, Fontana: “Non è finito tutto, ora inizia la parte più difficile”

Il governatore Fontana aggiorna i cittadini sull'emergenza coronavirus spiegando che non è ancora tutto finito: "Ora inizia la parte più difficile".

“Bastano un paio di giorni di notizie abbastanza positive, bastano provvedimenti che sembrano andare in un senso più liberale e più aperto e la gente pensa immediatamente che sia finito tutto”. Il governatore Attilio Fontana interviene duramente a Mattino Cinque ricordando che “non è finito niente, siamo ancora nel bel mezzo dell’epidemia” di coronavirus. “Iniziare a scendere come nuovi numeri di contagiati è la parte più difficile e non possiamo allentare la presa”. Pochi giorni prima il governatore Fontana aveva attaccato il premier Conte e lo aveva accusato di caricare le colpe sulla situazione nella bergamasca.