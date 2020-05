Salvini contro la Raggi, il nuovo match post coronavirus sulla questione dei rifiuti di Roma

Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad attaccare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per come la prima cittadina capitolina continui a mal gestire la situazione dei rifiuti. Il capo dell’opposizioni di governo ha pubblicato infatti su Facebook una foto che lo ritrae vicino un cassonetto dell’immondizia accerchiato da sacchi buttati sul marciapiede, da scatoloni e sporcizia di ogni tipo. Un’immagine che purtroppo i romani sono abituati a vedere e che Salvini commenta con: “Si riparte da Roma ma qualcosa non cambia mai”. Sul tema il leader del Caroccio si era già più volte espresso, l’ultima in ordine di tempo durante un’intervista rilasciata a Radio 24 in cui aveva detto: “È andato tutto bene nella fase 1 dell’epidemia, ora Ama ha ripreso la sua attività, stiamo ricominciando a camminare con occhi diversi, una città che non deve essere sporcata da qualche zozzone”.

Salvini attacca la Raggi sui rifiuti

La risposta all’ennesimo attacco di Salvini all’amministrazione romana arriva direttamente dalla sindaca Raggi che ha detto: “Salvini non ha mai lavorato, sono 26 anni che fa il parlamentare, non si è mai confrontato con problemi reali”.





Un dibattito a distanza che ci riporta al periodo pre emergenza coronavirus quando la Lega, con Salvini in primissima fila, aveva cominciato a muoversi sul territorio romano per cercare di raccogliere consenso in vista delle prossime comunali, che a Roma hanno un valore politico senza dubbio diverso rispetto alle altre città italiane.