L'esecutivo e le regioni sono già al lavoro sul dpcm del 3 dicembre: le ipotesi su aperture dei negozi e slittamento del coprifuoco.

Riapertura dei negozi, deroghe per bar e ristoranti e nuove regole per lo shopping: il governo sta lavorando al nuovo dpcm che entrerà in vigore a partire dal 3 dicembre in previsione delle vacanze di Natale. Il percorso avrà inizio giovedì 19 novembre 2020 con la riunione, convocata dai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, con i governatori delle regioni.

Le ipotesi sul dpcm del 3 dicembre

Anche se fonti ministeriali hanno affermato che è ancora presto parlare dei contenuti del decreto, che andrà scritto sulla base dei dati delle prossime settimane, è già possibile ipotizzare quali potranno essere le nuove norme anti contagio. Si sta infatti parlando di allentamenti e deroghe per consentire agli italiani di trascorrere le vacanze natalizie non come un “liberi tutti“ ma neanche in lockdown come sono ora diverse regioni.

Entro il 3 dicembre o al massimo il 10 la speranza è infatti quella che tutti i territori siano in fascia arancione o gialla in modo da potersi permettere alcune modifiche alle limitazioni. Nelle aree, provinciali o comunali, dove i parametri mostrano ancora un livello di rischio elevato, si potrebbero prevedere delle mini aree rosse.

Tra le misure allo studio vi sono l’apertura dei centri commerciali nel fine settimana e la proroga dell’orario dei negozi al dettaglio per favorire lo scaglionamento agli ingressi.

Bar e ristoranti potrebbero inoltre aprire anche la sera nelle aree gialle e in parte della giornata in quelle arancioni. Probabilmente rimarrà il limite dei quattro posti a tavola, eventualmente aumentabile a sei.

Potrebbero infine esserci nuove regole per il coprifuoco nazionale. Attualmente è previsto dalle 22 alle 5, ma non è escluso che possa slittare di ameno un’ora se non due. Rimarrà comunque il divieto di assembramento in strade e piazze e il divieto di sosta di fronte ai locali.