Buone notizie per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, risultata negativa al coronavirus. Il tampone di pochi giorni prima si è rivelato un falso positivo.

Lamorgese negativa dopo il falso positivo

A diffondere la notizia è stata la direzione generale dell’ospedale Sant’Andrea di Roma (tramite una nota del Viminale), che ha attribuito il falso positivo a un errore nella processazione del campione della titolare del Viminale.

Un evento che, secondo gli esperti, è raro ma possibile. Lamorgese è risultata negativa a due successivi tamponi molecolari, eseguiti il 9 e il 10 dicembre.

L’allarme per la ministra è scattato lo scorso lunedì 7 dicembre, giornata in cui si è tenuto il Consiglio dei ministri. Il Cdm è stato sospeso per la seconda volta nell’arco di poche ore proprio a causa dell’esito del tampone. La Lamorgese si era sottoposta al tampone la mattina stessa.

Tutti i ministri seduti accanto a lei (il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede), così come il premier Giuseppe Conte, sono stati sottoposti al test molecolare e sono risultati negativi.

Il commento di Matteo Salvini

La presunta positività della Lamorgese era stata commentata, tra gli altri, dal suo predecessore Matteo Salvini, che pur augurando “una pronta guarigione” ha poi precisato: “Una volta guarita, che è la cosa più importante, bisognerà chiarire se sia vero – come scrivono alcune fonti – che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo così a rischio la salute di altre persone”.