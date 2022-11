Poliziotte aggredite in questura a Catania: l’aggressore voleva parlare con un uomo

Voleva parlare esclusivamente con un uomo, ora è indagato per aver picchiato due poliziotte aggredite in Questura a Catania: una è finita in ospedale.

Attorno alle 15:30 di ieri, primo novembre, due poliziotte sono state aggredite da un uomo di 28 anni davanti alla questura di Catania dopo essersi avvicinate per offrire assistenza. Una delle due donne, che ha avuto la peggio, è stata portata in ospedale dopo l’intervento dei colleghi e in seguito dimessa con 10 giorni di prognosi.

A comunicare l’accaduto è stato Giuseppe Sottile, segretario provinciale di Catania del Fsp Giuseppe Sottile:

“Un uomo si è recato in questura e, poiché dall’interfono non si capiva cosa volesse, due colleghe gli si sono avvicinate per chiedergli di cosa avesse bisogno e improvvisamente si è scagliato contro di loro colpendone una con pugni al volto e alla spalla e ha reagito violentemente contro l’altra collega.

È stato bloccato da due agenti di una volante“.

L’uomo accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate è stato descritto come “un 28enne del Bangladesh senza fissa dimora con diversi precedenti per resistenza e reati contro la persona, e ha detto di aver aggredito le colleghe perché voleva parlare con un uomo e non con una donna“.

La denuncia della situazione

Sempre Giuseppe Sottile ha dichiarato “siamo vicini alle agenti aggredite, e siamo sinceramente stufi di vedere come continuino senza sosta e senza ritegno le più svariate aggressioni a chi portando una divisa lavora per il bene di tutti“.

Il segretario provinciale continua e pone l’accento su una situazione che continua da lungo tempo e chiede al Viminale dei provvedimenti che possano evitare altre situazioni simili: “un provvedimento che preveda l’inasprimento delle pene per chi si scaglia contro gli operatori della sicurezza, e che la legge e il sistema giudiziario sappiano garantirci e difenderci adeguatamente, poiché quando lavoriamo rappresentiamo le Istituzioni e chi attacca donne e uomini in uniforme attacca lo Stato“.

Solo uno dei tanti casi

Questo infatti non è il primo né l’unico caso di aggressione a pubblico ufficiale. Basta ricordare infatti che lo scorso ottobre, poche settimane fa, un’altra poliziotta è stata aggredita e violentata nel porto di Napoli dopo aver concluso il turno di lavoro. La donna si stava dirigendo verso la propria auto quando un uomo l’ha colpita con un sasso alle spalle.