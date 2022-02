Pomeriggio 5, Alex e Delia: il gioielliere rivuole le fedi del matrimonio perché non immaginava fosse un "fake".

Colpo di scena nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è stata contattata dal gioielliere che ha regalato le fedi ad Alex Belli e Delia Duran per il famoso matrimonio finto. L’uomo, dopo aver scoperto la farsa, rivuole gli anelli.

“Delia e Alex si sono sposati e prima di sposarsi sono andati a scegliere le fedi. Cosa è accaduto? Questo signore che ha regalato le fedi a loro ora è arrabbiato“, così ha esordito Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice ha spiegato di aver ricevuto una lettera “schock” da parte del gioielliere che ha regalato le fedi ad Alex Belli e Delia Duran. L’uomo, con la partecipazione dei due al GF Vip, ha scoperto che le nozze sono fasulle e adesso rivuole indietro gli anelli.

Il gioielliere ha inviato un video a Pomeriggio 5, spiegando il motivo per cui rivuole le fedi di Alex e Delia. L’uomo ha raccontato:

Il gioielliere, quindi, ha deciso di sua iniziativa di regalare gli anelli ad Alex e Delia, ma non si aspettava che le nozze fossero fasulle.

Ha dichiarato:

“Un bel matrimonio ma tutto finto, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione. Barbara, io proporrei ad Alex e Delia di restituire le fedi e di donarle ad una coppia bisognosa, che magari ha davvero bisogno di acquistarle e non può comprarle economicamente. Penso sia la cosa più giusta e bella da fare. E penso che loro saranno d’accordo”.