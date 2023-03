Porto-Inter: tifosi italiani respinti al Do Dragao

Porto-Inter: tifosi italiani respinti al Do Dragao

Porto-Inter: tifosi italiani respinti al Do Dragao

Scandalo al Do Dragao di Porto: nonostante la diplomazia, centinaia di tifosi italiani non sono stati fatti entrare.

Centinaia di tifosi interisti sono rimasti bloccati all’esterno del Do Dragao di Porto, nonostante fossero fuori dallo stadio da ore.

Tifosi interisti bloccati fuori dal Do Dragao durante il match

Scandalo al Do Dragao di Porto nella serata di ieri: tantissimi tifosi nerazzurri sono rimasti fuori dallo stadio per incompetenza delle istituzioni locali. Una nota dolente nella felice nottata che ha visto l’Inter tornare ai quarti di finale di Uefa Champions League dopo ben 12 anni.

La Gazzetta dello Sport parla di vero e proprio «incidente diplomatico tra due grandi club europei». La beffa, inoltre, è arrivata nonostante nel pomeriggio fosse stato trovato un accordo tra Inter e Porto, con la supervisione della polizia locale. Ma realtà si è rivelata diversa.

La ricostruzione dello scandalo

Nel pomeriggio era stato garantito dallo stesso Porto che i tifosi sarebbero entrati tutti, sia quelli con i biglietti per il settore ospiti, che per altre zone dello stadio; l’unica eccezione era per i tagliandi nella curva portoghese.

Nonostante ciò, i tifosi italiani, venuti precauzionalmente senza niente di nerazzurro addosso, sono stati respinti a dispetto di tutto. Anche chi riusciva ad arrivare al tornello, vedeva il proprio biglietto “disattivato” dalla macchina. E in ogni caso, quando bisognava esibire il documento italiano, tutti sono stati respinti. Difficile non vedere malafede in questa situazione.