Previdenza complementare in crescita: adesioni, contributi e nuove regole nel 2026

Una tendenza che nel 2026 ha ricevuto un’ulteriore spinta dalle nuove regole sull’adesione automatica entrate in vigore dal 1° luglio.

L’ultimo aggiornamento ufficiale della COVIP, relativo a giugno 2026, fotografa un settore in forte espansione. Le posizioni aperte nelle diverse forme di previdenza complementare hanno raggiunto 12,2 milioni, circa 558 mila in più rispetto alla fine del 2025.

L’incremento in appena sei mesi è quindi vicino al 4,8%. Considerando che una stessa persona può avere più posizioni, il numero effettivo degli iscritti sfiora gli 11 milioni.

Particolarmente significativa è la crescita dei fondi pensione negoziali, che a fine giugno contavano circa 4,83 milioni di posizioni, con un aumento di oltre 311 mila unità rispetto a dicembre.

I fondi pensione aperti hanno raggiunto circa 2,4 milioni di posizioni, crescendo del 6,2%, mentre i PIP, i piani individuali pensionistici, hanno superato quota 4 milioni.

A crescere non sono però soltanto le adesioni. Nel primo semestre del 2026 fondi negoziali, fondi aperti e PIP hanno raccolto complessivamente 8,9 miliardi di euro di contributi, il 13,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’aumento è stato particolarmente sostenuto per i fondi aperti, con una crescita della contribuzione superiore al 19%.

Le risorse complessivamente destinate alle prestazioni hanno raggiunto 273,2 miliardi di euro, con una crescita del 4,3% rispetto alla fine del 2025. Si tratta ormai di masse finanziarie molto rilevanti, che mostrano come la previdenza complementare stia progressivamente entrando nella pianificazione economica di un numero crescente di famiglie italiane.

Già alla fine del 2025, secondo la Relazione annuale COVIP presentata nel giugno 2026, gli iscritti alla previdenza complementare avevano superato i 10 milioni, con un incremento vicino al 5% in dodici mesi. Il tasso di partecipazione aveva raggiunto il 39,9% delle forze di lavoro, rispetto al 33,8% registrato cinque anni prima.

Il 2026 segna inoltre una svolta normativa. Dal 1° luglio sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio sulla previdenza complementare. Tra gli interventi più importanti figura il rafforzamento del meccanismo di adesione automatica per i lavoratori dipendenti del settore privato, insieme a modifiche sulla destinazione del TFR e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

L’obiettivo è favorire soprattutto chi, pur avendo molti anni di lavoro davanti, continua a rinviare la scelta di costruire una pensione integrativa.

Il fattore tempo rappresenta infatti uno degli elementi decisivi. Cominciare a versare quando si è giovani significa poter distribuire l’accantonamento su un arco temporale più lungo e sfruttare maggiormente la capitalizzazione dei rendimenti. Chi arriva invece vicino alla pensione senza aver costruito una posizione previdenziale dispone di un periodo molto più limitato per colmare l’eventuale differenza tra reddito da lavoro e futuro assegno pensionistico.

Rimangono comunque forti differenze nella partecipazione, legate all’età, al territorio, alla condizione lavorativa e al reddito. La crescita delle adesioni è quindi un segnale positivo, ma la vera sfida non è soltanto aumentare il numero dei fondi pensione aperti: occorre garantire continuità dei versamenti e livelli contributivi sufficienti.

I dati del 2026 indicano però una direzione precisa. La previdenza complementare sta diventando sempre meno una scelta riservata a una minoranza di lavoratori e sempre più uno dei pilastri attraverso i quali gli italiani cercano di costruire il proprio reddito futuro.