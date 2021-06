Previsioni meteo 13 giugno 2021: caldo afoso e temperature in aumento

In Italia, le previsioni meteo per domenica 13 giugno 2021 prevedono il ritorno del caldo intenso e a tratti afoso in tutte le Regioni della penisola.

Il weekend del 12-13 giugno, dopo una settimana vissuta all’insegna dell’instabilità climatica, segna il ritorno del bel tempo su tutta la penisola italiana. Nella giornata di domenica 13, tuttavia, le temperature saliranno in modo considerevole, invadendo il Paese con un caldo intenso e afoso.

Previsioni meteo 13 giugno: caldo intenso e afoso

In Italia, l’ondata di maltempo che ha condizionato con la sua instabilità climatica l’intera settimana si è ormai esaurita, donando alla penisola un clima connotato dal bel tempo. Il sole ha ricominciato a rispendere sul Paese già nella giornata di sabato 12 giugno e caratterizzerà anche le previsioni metereologiche di domenica 13 giugno.

La giornata di domenica 13, infatti, al pari di quella di sabato 12, si contraddistinguerà per un clima marcatamente caldo e soleggiato che si pone perfettamente in linea con il periodo estivo.

Previsioni meteo 13 giugno, temperature in aumento: il Centro-Sud

Il clima della giornata di domenica 13 giugno cancellerà in modo definitivo la residua instabilità che, ancora nella giornata di sabato 12, ha caratterizzato il Meridione, facendo posto a cieli soleggiati e a temperature tipiche dell’estate.

Le temperature, in particolare, aumenteranno in modo considerevole in tutto il Paese e, nelle zone più calde, si supereranno i 30 gradi: in media, i valori si aggireranno sui 32-33 gradi.

Tra i luoghi in cui verranno registrati i rialzi termici più ingenti, figurano svariate aree del Centro-Sud, nelle quali si arriverà a massime che si attesteranno tra i 34 e i 35 gradi. In questo contesto, quindi, si darà il via alla prima ondata di caldo della stagione estiva del 2021.

Previsioni meteo 13 giugno, temperature in aumento: il Nord

Per quanto riguarda le Regioni settentrionali, invece, in queste zone crescerà l’instabilità associata al caldo afoso, nonostante le temperature generalmente più basse rispetto all’Italia centromeridionale.

Nelle Regioni del Nord Italia, farà eccezione la Lombardia dove, a partire da domenica 13, si segnalano le prime giornate di afa intensa.

In pianura, infatti, si avranno massime che raggiungeranno picchi di 35 gradi: le temperature, tuttavia, appariranno in calo già a partire da lunedì 14.

A proposito dell’afa che si abbatterà sul territorio lombardo, il bollettino dell’Arpa ha spiegato che i prossimi giorni verranno vissuti all’insegna di “un robusto promontorio anticiclonico di matrice atlantica che garantisce stabilità ed assenza di precipitazioni”.