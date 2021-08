Previsioni meteo 6 agosto: tregua dai temporali al Nord, cala il caldo al Sud

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in tutta Italia e leggero calo delle temperature al Sud: le previsioni meteo di venerdì 6 agosto.

Secondo le previsioni meteo, venerdì 6 agosto dovrebbe essere una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Se nei giorni scorsi la penisola era spaccata in due, il Nord potrà ora vivere una (breve) tregua da maltempo e temporali e il Sud vedrà leggermente abbassarsi le temperature.

Previsioni meteo venerdì 6 agosto

Fatta eccezione per alcuni addensamenti pomeridiani in sviluppo a ridosso dei rilievi, dove non si escludono fenomeni di pioggia soprattutto sul comparto montano del Triveneto, le regioni settentrionali non dovrebbero fare i conti con precipitazioni. Uno stop che durerà comunque solo qualche giorno perché già a cavallo del weekend i meteorologi si attendono altri temporali. Allo stesso tempo anche il Meridione potrà vedere un lieve calo delle temperature, che torneranno comunque ad alzarsi a partire da domenica 8 agosto.

Previsioni meteo venerdì 6 agosto: i dettagli

Sull’insieme del Paese il tempo sarà dunque prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. A parte qualche sporadica pioggia tra le Dolomiti, il Cadore e la Carnia e lo sviluppo di nubi cumuliformi attorno ai rilievi, non sono preiste precipitazioni degne di nota.

All’estremo Sud e sulla Sicilia le colonnine di mercurio segneranno temperature inferiori, ma con punte che potranno ancora raggiungere i 35-36 gradi sull’isola.

Per il resto, i valori saranno per lo più compresi tra 28 e 34 gradi. Si segnalano venti a tratti ancora moderati da ovest o di Maestrale al Sud e sulla Sicilia e Libeccio teso nel Golfo Ligure.

Previsioni meteo venerdì 6 agosto: i giorni successivi

Già nel corso del weekend del 7 e 8 agosto le condizioni meteo torneranno a dividere in due l’Italia, con il ritorno di temporali sulle regioni settentrionali e del caldo al Centro-Sud.

Sabato 7 il cielo sarà prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, salvo la presenza di qualche nube al Nord-Ovest e sulle Alpi e Prealpi orientali. Qualche pioggia o rovescio sarà possibile nel pomeriggio in Val d’Aosta, sulle Alpi piemontesi centro-settentrionali e su quelle occidentali della Lombardia. Il caldo tornerà ad intensificarsi un po’ dappertutto con un aumento più sensibile in Sardegna.

Domenica 8 la perturbazione giunta sabato sulle Alpi interesserà ancora i settori alpini e prealpini della Lombardia e del Nord-Est. Sul resto del Paese il tempo sarà invece generalmente soleggiato.