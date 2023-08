Primo Cdm dopo la pausa estiva, Meloni sulla Manovra: "Soldi in tasca a famiglie e imprese"

A Palazzo Chigi riprendono i lavori. Si è tenuto lunedì 28 agosto il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Dai migranti alle indennità, passando per il decreto su Tim e approdando sul più ambito dei temi: la Manovra. In vista della riunione di maggioranza del 4 settembre, il Cdm inizia a valutare alcune misure: mentre Palazzo Chigi e Mef esaminano i desiderata dei vari ministeri – che dovrebbero valere tra i trenta e i quaranta miliardi –, è al vaglio dei ministri anche un possibile rinnovo dei contratti pubblici. Ma vediamo nel dettaglio cosa c’è all’orizzonte del governo.

Sull’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Un’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (nell’anno solare precedente la domanda dell’indennità) e pari al 60% della retribuzione giornaliera media. Questo quanto previsto dalla bozza dello schema di decreto legislativo sul riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo. Stando a quanto riporta la bozza discussa in Cdm, l’indennità (dal valore di 1500 euro) sarebbe riferita ai soli cittadini europei – o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia –, che siano residenti in Italia da almeno un anno e che abbiano un reddito ai fini Irpef relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda non superiore a venticinquemila euro. Su questa base, si prevede una platea di circa ventunomila lavoratori.

Meloni sul Superbonus: «La più grande truffa ai danni dello Stato»

Delibera dello stato di emergenza per dodici mesi per gli eventi meteorologici che si sono verificati tra maggio e agosto 2023 in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Piemonte. Approvazione di un decreto legge su Tim per assicurare le risorse finanziarie e un Dpcm che autorizza il ministero dell’Economia a entrare nella Netco con una quota di minoranza (fino al 20%). Denuncia di una convivenza sempre più difficile con animali ritenuti pericolosi e aggressivi, nella quale Salvini ha suggerito di lasciare a Trento e Bolzano la possibilità di intervenire per gestire il fenomeno e garantire una convivenza sostenibile e di buonsenso. Sul resto, di seguito un estratto delle dichiarazioni di Meloni: