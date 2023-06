Principe Harry, il regalo di compleanno per Archie è "gender neutral": ecco ...

Principe Harry, il regalo di compleanno per Archie è "gender neutral": lo potrà utilizzare anche Lilybet.

Il principe Harry, in occasione del quarto compleanno del suo adorato Archie, ha pensato di fargli un regalo “gender neutral”. Di cosa si tratta? Il bambino, di certo, avrà fatto i salti di gioia.

Principe Harry: il regalo di compleanno per Archie

Lo scorso 6 maggio, il piccolo Archie, primogenito del principe Harry e della moglie Meghan Markle, ha compiuto quattro anni. In occasione del compleanno, il figlio di Re Carlo III ha pensato di fargli un regalo “gender neutral”. A rivelare i dettagli sono stati proprio i proprietari del negozio dove Harry ha comprato il dono.

Che cosa ha comprato il principe Harry?

Come regalo di compleanno per il suo Archie, il principe Harry ha scelto una bellissima bicicletta, consegnata a casa dal proprietario di un negozio situato a Montecito, in California, il Mad Dogs & Englishmen Bike Shop. Si tratta di una bici Specialized, di colore rosa e turchese.

Quanto costa la bici che Harry ha regalato ad Archie?

La bici del piccolo Archie costa quasi 300 euro, ma il principe Harry non ha sborsato nulla. Jennifer e Martin Blevins, proprietari del negozio, hanno deciso di donarla al bimbo senza ricevere nulla in cambio. La loro scelta, neanche a dirlo, ha attirato parecchie critiche. E’ stata Jennifer a rivelare a Hello Magazine di aver ricevuto diversi attacchi.