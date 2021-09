Problemi posturali: le cause e come rimediare

I problemi posturali sono dovuti a una serie di abitudini e atteggiamenti sbagliati, ma si possono risolvere con un supporto efficace.

Può capitare se si svolge un lavoro in cui si sta in piedi la maggior parte del tempo o si sta al computer, magari per via dello smart working, di avere mal di schiena e di soffrire di problemi posturali.

Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire quali sono queste problematiche, come rimediare e il metodo migliore.

Problemi posturali

Stare al pc, studiare o anche leggere un libro sono tutte attività che normalmente si compiono durante la giornata, ma se fatte nella maniera sbagliata, possono causare quelli che sono definiti come problemi posturali di cui soffrono moltissimi soggetti. Si chiamano in questo modo in quanto riguardano la postura scorretta o atteggiamenti sbagliati.

Sono problematiche che possono essere mantenute sia in modo continuato che ripetuto nel tempo che portano fastidi o dolori oppure a delle vere e proprie patologie. I problemi posturali hanno delle conseguenze per la salute del corpo e in particolare della colonna vertebrale. Si accompagnano a sintomi che sono molto dolorosi e intollerabili per il soggetto in questione.

Per correggere i problemi posturali è bene affidarsi a metodi come la fisioterapia o anche Ok Shoulder, un supporto che permette di dare un aspetto più allineato della colonna vertebrale migliorando il dolore alla schiena.

Si consiglia anche di cominciare alcuni esercizi di ginnastica posturale che permettono di correggere e migliorare questa tendenza.

Il pilates e lo yoga sono altre forme di ginnastica che possono lavorare in maniera giusta sulla postura. Vi sono poi una serie di abitudini e di comportamenti da adottare. Prima di tutto, lo stretching e l’allungamento aiutano a essere maggiormente flessibili e meno rigidi, mentre scegliere una sedia più adatta può migliorare una postura scorretta.

Problemi posturali: cause

Oltre a capire quali possono essere le eventuali soluzioni e rimedi da adottare, bisogna anche valutare attentamente le cause che sono alla base di problemi posturali in modo da correggerli onde evitare un peggioramento delle proprie condizioni fisiche. All’origine ci può essere un evento traumatico anche lieve che ha portato a una alterazione dell’equilibrio delle articolazioni.

Possono essere influenzati anche da una serie di atteggiamenti o comportamenti che comportano uno sforzo come l’incurvarsi, piegarsi in avanti, ecc. Un peso corporeo eccessivo, così come la rigidità o il tono muscolare sono solo alcune delle cause dei problemi posturali. Lo stile di vita alquanto sedentario porta a problematiche del genere.

Inoltre, le cause tendono a dividersi in due gruppi: ereditarie, quindi una poca flessibilità nei muscoli della parte inferiore della schiena oppure delle anche, debolezza dei tendini soprattutto delle rotule, quindi relativa al ginocchio. Ci sono poi anche cause acquisite che dipendono anche da una postura scorretta, traumi, la gravidanza o adipe in eccesso.

Sono disturbi a cui si possono presentare anche altri sintomi, quali un leggero mal di schiena nella zona interessata. Nei casi maggiormente gravi, ai problemi posturali si aggiungono sintomi quali acuti dolori vertebrali alla schiena oppure perdita di equilibrio e anche capogiri. Si consiglia, per chi sta seduto per lavoro da parecchio tempo, di mettere un cuscino dietro la schiena in modo da correggere e prevenire i dolori alla schiena.

