Un'automobile ha travolto due ragazzini a Manziana, in provincia di Roma. La 14enne è in gravissime condizioni.

Un’automobile ha travolto due ragazzini a Manziana, in provincia di Roma. La 14enne è in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 ottobre 2023.

Provincia di Roma, auto travolge due ragazzini: lei è gravissima

Una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto insieme al fidanzato, nel comune di Manziana, in provincia di Roma. La giovane, come riportato da Fanpage.it, è stata ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli. Secondo le prime informazioni, i ragazzi stavano camminando insieme ad altri due amici quando, per una dinamica da ricostruire, l’automobile li ha investiti. La scena è avvenuta davanti ad altri automobilisti e pedoni.

Provincia di Roma, auto travolge due ragazzini: 14enne in gravi condizioni

Sono subito stati chiamati i soccorsi e la giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi. “Sono uscita dal cancello del residence Praecilia e ho trovato l’inferno, un ragazzo seduto su una sedia di plastica, proprio vicino al cancello e una ragazza in terra che rivceveva le prime cure mediche” ha raccontato una residente su Facebook. La pericolosità di quel tratto di strada era già stato segnalato e i residenti avevano chiesto più volte interventi urgenti.