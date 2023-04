Cosa c'è di vero nella voce che vorrebbe Pupo opinionista al Gf Vip 8 malgrado non ci abbia voluto mandare la figlia Clara

Se fosse vero e se avesse detto si sarebbe un ritorno: Pupo opinionista al Gf Vip 8, l’indiscrezione sulla risposta che ha dato tiene i fan con il fiato sospeso. Il cantante è un amico di lungo corso di Alfonso Signorini che gli avrebbe chiesto un “ritorno”. Pupo ne ha parlato a Programma, il web-talk condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Fra i tanto argomenti toccati il cantante non ha solo parlato di Centro del mondo, il suo ultimo brano.

Pupo opinionista al Gf Vip 8, sarà vero?

Ha toccato anche il tema del suo rapporto con la figlia Clara Ghinazzi, a cui avrebbe impedito di prendere parte al Grande Fratello Vip, nonostante i provini di Alfonso Signorini. Pupo infatti conosce bene il Grande Fratello Vip dato che per la quarta e la quinta edizione ci è stato come opinionista. E malgrado questa sua conoscenza ha spiegato di non aver permesso alla figlia di prendere parte al reality show di Alfonso Signorini. Pupo poi ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con Alfonso Signorini. E di lui ha detto: “Sono affezionato, gli voglio bene”.

La richiesta di Alfonso Signorini

E qui la clamorosa indiscrezione: il conduttore del GF Vip 7 gli ha proposto di partecipare al settimanale Chi con un servizio ed anche di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5. E Pupo? Pare proprio che lui invece non abbia alcuna intenzione di tornare sui suoi passi, almeno per il momento: “Sai, uno come te si incontra una volta nella vita”.