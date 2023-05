Quando si svolgeranno le prossime elezioni europee?

Lo scorso 16 maggio il Coreper, il consiglio dei rappresentanti permanenti dei governi all’Unione Europea, ha reso noto che le prossime elezioni europee si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. Tradizionalmente, tali elezioni si svolgono in Italia di domenica, mentre negli altri stati si vota nei giorni precedenti; questo è il motivo per cui si scelgono più date. Come spiega il Post, tali elezioni si svolgono per eleggere i membri del Parlamento europeo: nel caso dell’Italia, il nostro paese deve eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee viene divisa in cinque circoscrizioni elettorali. Ognuna di esse deve eleggere un numero di europarlamentari proporzionalmente al numero di abitanti.

Elezioni europee 2024: la richiesta di anticiparle

In occasione delle elezioni europee 2024, il Parlamento europeo aveva chiesto un’anticipazione delle elezioni tra il 23 e il 26 maggio, al fine di venire incontro ai paesi del Mediterraneo. Un accordo, tuttavia, non è stato trovato.

Soddisfazione da parte dell’Italia

Nonostante non sia stato possibile trovare un accordo su un’anticipazione delle elezioni europee per una data diversa da quella del 6-9 giugno, come avrebbero richiesto almeno due stati membri, una fonte diplomatica ha spiegato, tramite alcune dichiarazioni riportate dalla Stampa come l’Italia avrebbe manifestato soddisfazione “per la finalizzazione dell’importante passaggio istituzionale e per la soluzione individuata”.