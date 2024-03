Il Grande Fratello appassiona il pubblico con dinamiche molto particolari, che anche quest’anno non mancano. Specialmente da quando è entrata Perla Vatiero, ricongiungendosi al suo ex Mirko. Poi lui è stato eliminato e lei sta continuando il suo percorso alla grande, dimostrando che non necessariamente deve essere legata al ragazzo. Anche lei ha la sua fetta di popolarità, a proposito: sapete quanto percepisce per questa esperienza?

Perla Vatiero al Grande Fratello

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono una coppia che ormai conosciamo molto bene. O meglio, lo erano. I due sono arrivati a Temptation Island, programma che hanno lasciato separati e da cui lui è andato via con Greta Rossetti.

Dopo alcuni mesi di amore, la loro storia è finita e in questa edizione del Grande Fratello, si sono ritrovati tutti e tre nella casa di Cinecittà come un doloroso loop che si ripete.

Poi però le cose sono cambiate perché Mirko è stato eliminato e le ragazze hanno stretto pian piano amicizia. Perla è una donna forte, classica bellezza mediterranea e molto indipendente, tanto che Alfonso Signorini la chiama affettuosamente “boss”.

Sapete quanto percepisce di cachet?

Il cachet di Perla Vatiero al Grande Fratello

Perla piace moltissimo al pubblico. Molti sperano che torni con Mirko, con cui l’amore non sembra del tutto essere finito, infatti in ogni incontro l’affetto e le occhiate complici sono evidenti, così come le frecciatine del ragazzo che pare nutrire ancore della gelosia per lei.

Però Perla ha anche il suo pubblico, quello che la segue indipendentemente dalla vita amorosa. È ormai una vera star e per questo il suo cachet è considerevole.

Ogni concorrente ha un contratto diverso con la produzione in base alla popolarità e la giovane è uno dei volti più pagati nel reality quest’anno. La cifra potrebbe ammontare fra i 5.000 e i 15.000 euro settimanali.