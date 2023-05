Quarto Grado, Alberto Genovese si sposa. La moglie: "Non è violento"

Si sono sposati in gran segreto a dicembre 2022, ma si conoscono dai tempi dell’università. L’imprenditore Alberto Genovese si è sposato con una vecchia fidanzata. I due hanno circa un anno di differenza: 45 anni lui e 46 anni lei. Ricordiamo che Genovese sta scontando nel carcere di Bollate una pena detentiva di 6 anni, 10 mesi e 11 giorni: “Non ho mai Alberto come un uomo violento”, sono state le parole di lei, fatte ascoltare in trasmissione.