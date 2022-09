Raffaella Carrà, arrivano le monete commemorative da 2 euro: l’annuncio

Raffaella Carrà, arrivano le monete commemorative da 2 euro: l'amico Fabio Canino fa il grande annuncio.

Un nuovo riconoscimento per Raffaella Carrà: l’amico Fabio Canino ha annunciato che presto arriveranno le monete commemorative da 2 euro a lei dedicate. La showgirl dal caschetto biondo, ad un anno dalla sua scomparsa, continua ad essere ricordata in tutto il mondo.

Raffaella Carrà: arrivano le monete da 2 euro

L’indimenticabile Raffaella Carrà avrà le sue monete da 2 euro. Ad annunciarlo è stato l’amico Fabio Canino, nel corso del Festival della TV svoltosi a Dogliani. Scomparsa lo scorso anno, la showgirl dal caschetto biondo continua ad essere ricordata ovunque perché il vuoto che ha lasciato è davvero incolmabile. Cinguetterai ha twittato:

“Ebbene, nel 2023 l’Italia dedicherà la moneta da €2 a Raffaella Carrà, personalità rilevante dentro e fuori l’Europa. La più grande e poliedrica artista italiana che purtroppo ci ha lasciati il 5 luglio 2021″.

Le monete da 2 euro in circolazione nel 2023

Le monete da 2 euro dedicate a Raffaella Carrà saranno messe in circolazione nel 2023. Ogni anno, i Paesi membri della Zona Euro possono decidere di coniare alcune monete commemorative dal valore commerciale di 2 Euro. Come accaduto in passato nei confronti di grandi personaggi o eventi storici – dal 30esimo anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’anniversario del programma Erasmus – nel 2023 le monete ricorderanno una delle donne che ha fatto la storia della televisione e dello spettacolo italiano.

Gli omaggi a Raffaella Carrà

Dopo la sua morte, Raffaella Carrà ha ricevuto tante dimostrazioni di affetto e di stima. Non solo in Italia, dove ad esempio le sono stati dedicati gli studi Rai di Via Teulada a Roma e il lungomare di Bellaria, ma anche in Spagna. A Madrid, città alla quale era molto legata, le hanno intitolato una piazza perché “merita questo e altro“.