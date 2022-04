Ragazzo di 14 anni vittima della “fire challenge” su TikTok: ricoverato con gravi ustioni a Firenze

Un ragazzo di 14 anni vittima della “fire challenge” su TikTok: il giovane è stato ricoverato con gravi ustioni all’ospedale Meyer di Firenze.

Un ragazzo di 14 anni è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver scelto di partecipare alla cosiddetta “fire challenge” su TikTok e darsi fuoco per “gioco”.

A quanto si apprende, l’episodio legato alla pericolosa “challenge” ha riguardato un giovane di Arezzo che, a seguito del gesto compiuto, ha riportato severe ustioni sul corpo ed è attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo quanto riferito da La Nazione, il 14enne aretino è stato trasportato presso l’ospedale Meyer con l’ausilio dell’elisoccorso Pegaso. Nonostante la gravità delle ferite, l’adolescente non si troverebbe in pericolo di vita. In seguito al suo arrivo al nosocomio fiorentino, il paziente è stato posto in coma farmacologico e resterà in questa condizione clinica per alcuni giorni.

Ragazzo vittima della “fire challenge” su TikTok: dinamiche

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il ragazzo abbia deciso di mettere in pratica la pericolosa “fire challenge” in una delle mattinate in cui la scuola italiana è chiusa in occasione delle vacanze di Pasqua.

Alla luce delle ricostruzioni effettuate, il 14enne avrebbe aspettato che la madre uscisse di casa per partecipare alla sfida su TikTok. Dopo aver preparato ogni cosa nei minimi dettagli per filmare la scena da postare sul social cinese, mentre stava realizzando la sua versione della “fire challenge”, la bottiglia di alcol che stava maneggiando gli sarebbe esplosa tra le mani.

Il giovane era da solo nel giardino di casa ma lo scoppio, ben udito nei paraggi, ha insospettito i vicini che hanno subito allertato i soccorritori. Intanto, sono stati contattati i genitori del ragazzo.