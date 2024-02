Re Carlo III ha un cancro. La notizia è stata resa pubblica da Buckingham Palace, con un comunicato che ha messo in subbuglio il regno. Forse è proprio per questo che la decisione drastica di Harry non ha stupito i fan della Royal Family.

Re Carlo ha un cancro: la decisione di Harry

Con un comunicato, Buckingham Palace ha annunciato che Re Carlo III ha un cancro. Si legge: “Durante il recente intervento ospedaliero del re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione di preoccupazione. Successivi esami diagnostici hanno individuato una forma di cancro. Sua maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici. Durante questo periodo Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto. Il Re è grato alla sua équipe medica per il loro rapido intervento, reso possibile grazie al suo recente intervento ospedaliero. Rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile“. Dopo questo messaggio, il principe Harry ha preso una decisione importante.

Harry al capezzale di Re Carlo

Impegnato nella lotta contro il cancro, Re Carlo III non parteciperà agli impegni pubblici. Questa sarà la situazione per tutta la durata del trattamento e delle cure. In attesa di avere qualche notizia in più sulle condizioni di salute del sovrano, sappiamo che il principe Harry ha deciso di tornare a Londra. Stando a quanto riferito dalla BBC, il marito di Meghan Markle ha già avuto modo di parlare con il padre della diagnosi di tumore e ben presto rientrerà in Inghilterra.

Harry da Re Carlo da solo: Meghan e figli restano in America

Stando alle prime indiscrezioni, il principe Harry rientrerà a Londra da solo. La moglie Meghan e i due figli resteranno a Los Angeles. Molto probabilmente, il resto della famiglia lo raggiungerà soltanto se la situazione dovesse precipitare.