Reazione a Catena, i Roma Nerd ancora campioni in carica nella puntata del 12 luglio

I Roma Nerd sono ancora una volta campioni in carica di Reazione a Catena, ma nulla da fare per il montepremi.

Nella puntata di Reazione a Catena di martedì 12 luglio, i Roma Nerd si sono laureati ancora una volta campioni in carica. Nulla da fare invece per il montepremi che era partito da una base di 98.000 euro.

Reazione a Catena 12 luglio, il percorso dei Roma Nerd

In questo nuovo appuntamento il trio composto da Giada, Simone e Paolo non ha avuto la vita facile contro gli sfidanti di questa sera, i Settimo Cielo. Alla fine il gruppo è riuscito ad accedere alla fase finale spuntandola contro questi ultimi.

La serie vincente è la seguire:

Strumento

Viola

Firenze

Giglio

Isola

Pelle

Amico

Buccia

Banana

Curva

Destra

Ala

Arrivati all’ultima parola, per i Roma Nerd è giunto il momento di passare al rush finale.

Dagli iniziali 98.000 mila euro la somma da portare a casa è diventata di 24.500 euro. Questa somma ha permesso loro di tentare il tutto e per tutto con l’ultima serie composta per l’appunto da ala, la parola segreta e il terzo elemento. Infine hanno deciso di svelare quest’ultimo (fronte), dimezzando il montepremi che è diventato di 12.500 euro. La risposta da loro data è freccia. Non è tuttavia esatta.

La parola di oggi è frangia. Non tutto è perduto. Li rivedremo nella puntata di domani, mercoledì 13 luglio.

Quanto hanno vinto finora

Ricordiamo che i Roma Nerd hanno già collezionato una vincita dell’ammontare di 12.500 euro portata a casa grazie alla parola CONNESSIONE lunedì 11 luglio. Con oggi, 12 luglio, sono invece tre le presenze all’attivo. Hanno infatti preso il posto dei Dammi il La nella puntata di domenica 10 luglio.

Riusciranno a fare bene quanto loro? Solo il tempo ce lo dirà.