Regno Unito, un mosaico romano è stato rinvenuto a Londra: “È una scoperta assolutamente unica”

La scoperta del mosaico romano a Londra ha lasciato senza parole gli archeologi che stavano scavando.

Nel Regno Unito, a Londra, gli archeologi hanno scoperto un mosaico romano molto antico. La zona interessata è quella di Southwark, nota per i suoi grattacieli e per la sua suggestiva passeggiata lungo le rive del Tamigi.

A Londra è stato scoperto un mosaico romano

Gli archeologi non potevano credere ai loro occhi dopo esseri trovati di fronte ad un antichissimo mosaico risalente ai tempi dell’Impero Romano. Gli esperti hanno dedotto che il mosaico potrebbe risalire al tardo secondo secolo o al terzo secolo d.C. Come riporta l’Evening Standard si tratta di un pavimento del triclinio di un antico albergo romano. Il mosaico è stato rinvenuto in uno stato di quasi perfetta conservazione. La zona in cui è stato scoperto il triclinio anticamente collegava Londra ad altre importanti città britanniche.

Il Museo archeologico di Londra ospiterà ed esporrà al pubblico questo antico capolavoro. Prima però sarà necessario rimuovere con cautela il mosaico dal sito in cui è stato ritrovato e studiarlo alla perfezione, in modo tale che si possa conservare nel migliore dei modi.

Le parole dell’archeologa Antonietta Lerz

Era da secoli che in Inghilterra non si faceva una scoperta così importante. Antonietta Lerz, archeologa responsabile del sito in questione, ha affermato alla stampa londinese che si tratta di una scoperta assolutamente unica che capita una sola volta nella vita.

Lerz ha poi aggiunto: “Quando i primi bagliori di colore del mosaico hanno iniziato ad emergere attraverso il terreno, tutti sul posto erano molto eccitati“.