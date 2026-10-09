Il mercato azionario italiano ha registrato una giornata positiva: a Piazza Affari le azioni principali hanno superato il +2% trainate da Buzzi, Nexi e Technoprobe. In parallelo, i titoli di Stato europei hanno visto una netta contrazione dei rendimenti mentre lo spread BTP-Bund è sceso al di sotto dei 108 punti.

Rialzo delle quotazioni a Milano e movimenti settoriali

Tra le azioni più performanti, BuzziNexi e Technoprobe hanno registrato guadagni superiori al 2%. Al contrario, STM ha ceduto lo -0,64% e Eni si è attestata a -0,4%. Il titolo Banca Generali è stato il più brillante del segmento finanziario, con un rialzo del +4,33% segnalando un possibile interesse per una operazione su Generali, la cui controllata Unicredit è cresciuta dello +0,84% e si ipotizza possa presentare un’offerta per la controllata di Generali (+1%).

Interpretazione dei dati azionari

Questi movimenti riflettono una combinazione di fattori: la fiducia nell’andamento dei settori tecnologico e bancario, insieme a speculazioni su possibili operazioni di M&A che hanno alimentato l’appetito per il rischio. L’indicator più rilevante resta il rendimento dei titoli di Stato che ha influenzato direttamente la propensione degli investitori verso gli asset più rischiosi.

Riduzione dei rendimenti sovrani e compressione degli spread

Il Bund tedesco a dieci anni è sceso di otto punti base al 3,42% mentre l’OAT francese ha ceduto tre punti base, stabilizzandosi al 4,88%. Il BTP decennale ha registrato un ribasso più marcato: 4,64% in una delle due citazioni, ma nella prima fonte si indica il 4,53%. In termini di differenziali, lo spread BTP-Bund è passato da circa 113 punti a circa 107-108 punti segnando una riduzione significativa rispetto ai picchi di 150-160 punti osservati la settimana precedente.

Che cosa è lo spread?

Lo spread rappresenta la differenza tra i rendimenti di due titoli di Stato e misura il premio per il rischio percepito dagli investitori. Una compressione dello spread indica una minore avversione al rischio e una più ampia fiducia nei titoli sovrani europei.

Fattori geopolitici: l’intervento di Donald Trump

Le dichiarazioni del presidente degli Stati UnitiDonald Trump hanno avuto un impatto immediato sui mercati. Trump ha escluso nuovi attacchi contro l’Iran prima delle prossime elezioni di mid-term, riducendo le tensioni geopolitiche e contribuendo al ritiro del petrolio e al miglioramento dell’avversione al rischio. Gli analisti hanno attribuito parte della ripresa ai profit-taking e alla copertura di posizioni corte, ma il calmante principale è stato l’allentamento della narrativa di conflitto.

Reazioni dei mercati obbligazionari

Il Bund è sceso di cinque punti base al 3,44% mentre l’OAT ha retrocesso di 11 punti base al 4,75%. Anche i rendimenti greci, portoghesi e spagnoli hanno registrato ribassi rispettivamente di 11, 8 e 7 punti base. Il mercato britannico ha segnalato una diminuzione di sei punti base, posizionandosi al 5,36%. Queste variazioni hanno favorito la chiusura dello spread tra OAT e Bund a circa 131 punti base, rispetto ai 137 punti della giornata precedente.