Riccardo Guarnieri, frecciatina a Ida Platano: Alessandro l'ha tradita?

Riccardo Guarnieri ha lanciato una frecciatina al vetriolo all’ex fidanzata Ida Platano. Secondo indiscrezioni, il cavaliere sostiene che Alessandro Vicinanza abbia tradito l’ex dama.

Riccardo Guarnieri, frecciatina a Ida: Alessandro l’ha tradita?

Solitamente, Riccardo Guarnieri non è molto attivo sui social. E’ per questo che quando pubblica qualcosa, l’attenzione è tutta puntata su di lui. Nelle ultime ore, ha postato una Instagram Stories parecchio ambigua, che i fan hanno letto come una frecciatina all’ex Ida Platano e dell’attuale fidanzato Alessandro Vicinanza. Riccardo ha scritto:

“Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”.

L’indiscrezione di Deainira Marzano

Riccardo non ha fatto nomi, ma secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano il riferimento è ad Alessandro e Ida. Pare, infatti, che Vicinanza abbia tradito la Platano. La Terribile ha scritto:

“Riccardo, ex di Ida, pare sappia di un tradimento di Alessandro”.

Ida e Alessandro incassano in silenzio

Al momento, né Ida e né tantomeno Alessandro hanno commentato la presunta frecciatina di Riccardo. Una cosa è certa, negli ultimi giorni la Platano e Vicinanza non condividono molti post di coppia. Solo l’ex cavaliere si è limitato a postare la canzone Briciolo di Allegria di Mina e Blanco, aggiungendo l’emoticon di una rana, simbolo della storia con Ida.