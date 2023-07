Come annunciato dall’artista portoricano con un lungo post Instagram, la relazione fra Ricky Martin e il pittore Jwan Yosef si è ormai conclusa, dopo 6 anni di storia d’amore. Sembra che il matrimonio non sia finito in maniera troppo turbolenta, forse anche alla luce del rapporto per così dire particolare che i due avevano instaurato. Come riportato in anteprima dalla rivista USA PageSix, sembra che entrambi i membri della coppia avessero una discreta libertà e che potessero, dunque, avere rapporti anche con altri uomini.

Ricky Martin e Jwan Yosef erano una coppia aperta prima del divorzio?

Come riporta PageSix (citando una fonte anonima vicina alla coppia che in queste ore ha parlato con il Daily Mail) sembra che fin dal giorno del loro matrimonio i due avessero di fatto aperto la coppia. Ciò significa, in sostanza, che sia Ricky Martin sia Jwan Yosef potevano avere rapporti extraconiugali a loro piacimento, pur mantenendo il rispetto reciproco e non facendosi coinvolgere da un punto di vista sentimentale. Sembra, come racconta l’amico della coppia, che questo tipo di “sistema” avesse funzionato fin dall’inizio, ma ad un certo punto qualcosa si sarebbe incrinato proprio alla luce dell’apertura della coppia.

Come precisato dall’amico: “Nessuno dei due si è innamorato di qualcun altro. Il sesso è qualcosa che avrebbero fatto insieme o in maniera separata con altri partner”.

La coppia vuole la custodia congiunta dei figli

I due hanno avuto due figli, Lucia di 4 anni e Renn di 3 anni, avuti da madre surrogata: in base agli ultimi rumor sembra che Ricky Martin abbia richiesto la custodia congiunta dei due bambini.

Ricky Martin è inoltre padre di altri due bambini, Matteo e Valentino, avuti 14 anni fa prima del matrimonio con Yosef.