Romina Carrisi: la verità sui suoi problemi con la sorella Jasmine

Romina Carrsii ha svelato che avrebbe vissuto alcuni alti e bassi con sua sorella, Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso.

Romina Carrisi: il rapporto con Jasmine

Oggi Romina Carrisi è al settimo cielo perché molto presto diventerà madre per la prima volta. Al programma di Caterina Balivo, La Volta Buona, lei stessa ha voluto però rompere il silenzio in merito ai recenti sviluppi con sua sorella Jasmine, con cui si vocifera che da mesi abbia vissuto un momento di crisi.

“Sì, con lei per un periodo non ci siamo sentite, ma per una problematica di comunicazione, c’è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti. Poi ci siamo sedute e abbiamo sbrogliato questi nodi che si erano venuti a creare e sono contenta di aver scoperto una giovane donna molto talentuosa, bellissima, secondo me la più bella di tutte, e anche una persona buona”, ha dichiarato. La stessa Jasmine ha recentemente espresso tutto il suo affetto per la sorella maggiore e ha dichiarato di essere impaziente di conoscere il suo bebè. in arrivo tra dicembre e gennaio. Il padre del bebè è Stefano Rastelli, con cui Romina fa coppia fissa ormai da due anni.