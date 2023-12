Romina Power e Al Bano: il ricordo della figlia Ylenia nel giorno della scomparsa

In quello che sarebbe stato il giorno del compleanno della loro figlia, Ylenia Carrisi, Romina Power e Al Bano hanno voluto dedicarle un commovente messaggio.

Romina Power e Al Bano: il messaggio per Ylenia

Da ormai moltissimi anni Al Bano e Romina Power sono abituati a vivere nella tragica assenza della figlia Ylenia, misteriosamente sparita nel nulla mentre si trovava a New Orleans. In quello che sarebbe stato il giorno del 53esimo compleanno della figlia, Romina Power ha scritto:

“In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno”.

A lei si è aggiunto l’ex marito Al Bano, che invece ha scritto: “Sopravvivere a un figlio è una condanna”, e ancora: “Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo”. In tanti, sui social hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza ai due vip a seguito dei loro due messaggi.