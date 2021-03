Rosa Di Grazia, l’ex fidanzato: “Non ha possibilità di vincere”

Filippo Bianchi, ex fidanzato di Rosa Di Grazia, ha commentato la relazione tra la ballerina e Deddy ad Amici.

L’ex fidanzato di Rosa Di Grazia, Filippo Bianchi, ha svelato dei retroscena riguardanti la fine del loro rapporto e sulla sua partecipazioni ad Amici di Maria De Filippi.

Rosa Di Grazia: l’ex fidanzato

L’ex fidanzato di Rosa Di Grazia ha svelato alcuni dettagli sulla fine del suo rapporto con la ballerina, oggi legata al collega Deddy conosciuto ad Amici di Maria De Filippi.

Filippo Bianchi (questo il nome dell’ex fidanzato di Rosa) ha svelato che si sarebbero separati per problemi di gelosia ed incomprensioni dovute alla loro lontananza. Dopo un paio di mesi dalla loro rottura (ossia a febbraio 2020) la concorrente di Amici si è legata a Deddy: “Se mi fa effetto che oggi stia con Deddy? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18.

Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il Cielo Contromano”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Rosa.

Il ragazzo si è anche espresso riguardo ai recenti attacchi subiti dalla ragazza da parte dell’insegnate Alessandra Celentano, e ha affermato che secondo lui Rosa non avrebbe possibilità di vincere allo show: “C’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza”, ha affermato il ragazzo che, nonostante la loro rottura, non avrebbe perso la sua ammirazione verso l’ex fidanzata.

Oltre a lui anche gli altri insegnanti di Amici hanno preso le sue difese dopo le parole di Alessandra Celentano nei suoi confronti.