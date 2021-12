Russia, incidente di una nave da carico cinese nei pressi della costa dell’isola di Sakhalin

Le difficili condizioni metereologiche hanno reso impossibile alla "Xing Yuan" un corretto attracco in Russia. L'intero equipaggio è ora in salvo.

Un pericoloso episodio ha coinvolto una nave da carico cinese. L’imbarcazione, denominata “Xing Yuan”, stava avendo grosse difficoltà nell’attraccare in Russia a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Fortunatamente, tutto l’equipaggio è stato tratto in salvo.

Leggi anche: Covid, la Cina mette in lockdown le città al confine con la Russia

Russia, l’incidente della nave cinese

La “Xing Yuan” era partita dal giappone. Al momento dell’incidente si trovava nei pressi dell’isola di Sakhalin, nell’area della città di Kholmsk. Secondo i media russi, nella giornata di lunedì 6 dicembre la nave è stata sorpresa da una tempesta. Quest’ultima ha causato dei danni anche al suo motore principale.

Russia, il salvataggio dell’equipaggio

Le operazioni di soccorso hanno preso il via appena le condizioni meteorologiche sono migliorate.

Le squadre di soccorso sono riusciti a recuperare dalla nave, e a portare sulla terra ferma, i 12 marinai cinesi che componevano l’equipaggio dell’imbarcazione.

Leggi anche: Sputnik light, cos’è e come funziona il vaccino nasale fatto da Putin

Igor Yamukov, capo regionale del Ministero delle Emergenze, ha annunciato così la buona riuscita dell’operazione: “L‘evento pianificato per l’evacuazione e la consegna a terra di 12 membri dell’equipaggio della nave che si è arenata nella città di Kholmsk ha avuto successo.

Gli specialisti svilupperanno un piano per ulteriori azioni quando le condizioni lo permetteranno“.

Russia, in programma un’altra ispezione dell’imbarcazione

È stato riferito che le squadra di soccorso ha già pianificato di ritornare sull’imbarcazione. Così, potrà attuare un sopralluogo più accurato. Per ora, comunque, gli organi d’informazione russi hanno spiegato che la “Xing Yuan” non aveva al suo interno alcun carico. Almeno questa è la condizione in cui è stata trovata.

Leggi anche: Concluso vertice tra Biden e Putin: al centro la questione dell’Ucraina