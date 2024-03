Salute mentale negli adolescenti: il dato allarmante in Europa

Salute mentale negli adolescenti: il dato allarmante in Europa

In Europa, circa 9 milioni di giovani combattono con gravi sfide legate alla salute mentale, spesso manifestate attraverso depressione, ansia e disturbi comportamentali.

La situazione critica non risparmia l’Italia, dove l’ultima indagine condotta da Telefono Azzurro evidenzia che uno su cinque ragazzi si sente afflitto da ansia, con un terzo di loro che trova imbarazzante chiedere aiuto a un professionista della salute mentale.

Il presidente della Fondazione Child, Ernesto Caffo, sottolinea l’importanza cruciale di ascoltare le voci dei giovani per rispondere in modo efficace alle loro esigenze di salute mentale. Egli sostiene che una comunicazione aperta e fiduciosa favorisca un migliore supporto e intervento. “Il benessere mentale è una questione globale che coinvolge diversi attori, richiedendo nuove categorie per essere pienamente compreso.

La condivisione di conoscenze e riflessioni tra esperti a livello internazionale diventa quindi fondamentale per attuare azioni concrete e migliorare la salute mentale dei più giovani”, afferma Caffo.

Il direttore del tavolo tecnico sulla Salute Mentale del Ministero della Salute, Alberto Siracusano, sottolinea che il problema globale della salute mentale giovanile richiede interventi concreti, un aumento della ricerca e una maggiore consapevolezza, non solo nel contesto sanitario ma anche sociale. Assicura che il Ministero è pronto ad assumersi la responsabilità di affrontare le sfide legate alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, evidenziando la necessità di un impegno globale per migliorare la situazione.