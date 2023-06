Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier del governo Meloni, preme sull’acceleratore per introdurre alcune modifiche al Codice della strada. Soprattutto alla luce del grave episodio di Casal Polacco e della challenge degli youtuber, la sfida social che ha ucciso il piccolo Manuel a Roma.

Salvini rilancia: “Su alcune tratte valutiamo il superamento dei 130 km/h”

Incalzato dalle domande nel corso di una intervista a Radio 24, il vicepremier ha annunciato le prossime misure che proporrà all’esecutivo:

“Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci siano tre, quattro o addirittura cinque corsie un superamento controllato degli attuali 130 chilometri orari possa essere preso in considerazione”.

Un “sorpasso”, quello di Salvini, che ha già sollevato diverse polemiche per via delle condizioni in cui versano alcuni tratti delle infrastrutture.

Niente noleggio di macchinoni ai neopatentati

Nessuna novità, al momento, ma solo proposte e provocazioni che dividono. L’altro nodo da sciogliere è quello sulla sicurezza e i giovani alla guida.

“Per ora – chiarisce Salvini – è previsto il ritiro della patente per i recidivi che causano danni da ubriachi”. Salvini “prevede per i neo patentati l’impossibilità di guidare per i tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per guida con il telefonino”.

In realtà, questo limite di tre anni è già previsto dal comma 2-bis dell’articolo 117 del Codice della strada. L’articolo recita che “non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t”.

L’Associazione degli autonoleggiatori (Aniasa) ha persino smentito il titolare del centro che ha dato in noleggio la Lamborghini agli youtuber dei TheBorderline. “Il Codice della strada parla chiaro. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida non si possono guidare veicoli con potenza superiore ai 55 Kw per tonnellata. Quindi la Lamborghini è esclusa”.